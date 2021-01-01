برشلونة

متحرش أم خفيف الظل؟ لابورتا يُثير الجدل في انتخابات برشلونة!

عمر خليل
التعليقات (0)
Joan Laporta Barcelona
Getty Images
لا أحد يعرف الحقيقة..

ظهور جوان لابورتا، المرشح لرئاسة برشلونة، في فيديو مثير للجدل وهو يلتقط صورة رفقة أحد مشجعات النادي خلال الانتخابات، طرح تساؤلات عديدة حول مغزاه.

الفيديو يظهر فيه لابورتا وهو يحتضن الفتاة ثم يقول لها "عندما تُكملي الثامنة عشر من عمرك اتصلي بي" ما جعل حملة شرسة ضده من قبل ناشطات نسويات مع اتهامه بالتحرش.

فيها بعد ظهر اتجاه جديد يزعم أن من التقط الفيديو هو أحد الأشخاص المحظورين من دخول النادي أثناء حكم لابورتا في 2003 وأنه اقتطع المقطع من سياقه.

اختيارات المحررين

وبحسب المعلومات الواردة، فإن لابورتا كان فقط يمازح الفتاة التي تبلغ فعليًا من العمر 35 عامًا وطلبت منه العمل في برشلونة، فأخبرها بسخرية أن تأتي له عندما تكمل الثامنة عشر.

وخرجت ألينا فورت، من طاقم الحملة الانتخابية للابورتا، تفسر حقيقة الفيديو وهو أنه مزاح بين لابورتا وأم وابنتها حول عمل الأخيرة في برشلونة يومًا ما.

أغلب استطلاعات الرأي تشير إلى أن لابورتا هو الأوفر حظًا للفوز برئاسة برشلونة متفوقًا على فيكتور فونت وكذلك توني فريشيا.

الجدير بالذكر أن لابورتا يُعد من الشخصيات المثيرة للجدل عمومًا، ولكنه من أنجح رؤساء برشلونة عبر التاريخ بعدما قاد النادي لـ12 بطولة بين 2003 إلى 2010.

إغلاق