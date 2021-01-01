لابورتا يؤكد: ميسي يريد الاستمرار في برشلونة!

ثقة كبيرة..

ملأت الثقة حديث خوان لابورتا، المرشح لرئاسة برشلونة، عند ذكر قضية تجديد ليونيل ميسي، إذ شدد على أن البرغوث سيتم إقناعه بالاستمرار في البرسا بنهاية المطاف.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ميسي في برشلونة بنهاية هذا الصيف، وحتى الآن مصيره لا يزال مجهولًا ويتوقف بالكامل على نتيجة انتخابات رئاسة البلوجرانا.

الانتخابات التي أيضًا يظل موعدها مجهولًا بسبب فيروس كورونا، يدخلها لابورتا بثقة كبيرة نظرًا للعلاقة القوية التي تربطه بالأرجنتيني، والآن يؤكد أنه سيستمر إن كسب كرسي الرئاسة.

المزيد من الفرق

لابورتا قال للصحافة "يمكن إقناع ميسي، أعتقد أنه يريد البقاء هنا. المحادثة التي سأجريها معه يجب أن تكون جادة عندما يُمكننا أن نقدم له شيئًا ملموسًا".

كما أضاف "تأجيل انتخابات برشلونة لا يفيد برشلونة أو تجديد عقد ليو، إنه في حاجة إلى رئيس أو مجلس إدارة من أجل التجديد".

رسميًا .. الكشف عن عدد المباريات التي سيغيب عنها ميسي بعد طرد السوبر!

وتابع "عندما يتوقف ميسي عن لعب كرة القدم سيُقدم له الدور الذي يشعر فيه بالراحة في برشلونة".

وأتم "في الوقت الحالي هو يريد مواصلة لعب كرة القدم، وإذا أراد أن يحصل على تجربة في أمريكا مستقبلًا فهذا سيكون أمرًا مثريًا للجميع".

الجدير بالذكر أن الحكومة الكتالونية أعلنت تأجيل انتخابات النادي من 24 يناير الحالي إلى أجل غير مسمى، مع توقعات بأن يكون الموعد الجديد في شهر مارس.