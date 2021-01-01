رسميًا .. الكشف عن عدد المباريات التي سيغيب عنها ميسي بعد طرد السوبر!

الاتحاد الإسباني لكرة القدم يكشف عدد المباريات التي سيغيب عنها ليونيل ميسي قائد برشلونة بعد طرده في نهائي السوبر ضد أتلتيك بيلباو.

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن عقوبة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة بعد تعرضه للطرد في نهائي كأس السوبر ضد أتلتيك بيلباو.

ميسي سيغيب لمباراتين عن الملاعب مع برشلونة، أول مباراة منهما ستكون أمام كورنيا والثانية ستكون ضد إلتشي في الدوري.

وقرر برشلونة بشكل رسمي الاستئناف على الإيقاف الذي تعرض له ميسي، بحسب ما ذكر النادي في الموقع الرسمي الخاص به قبل قليل.

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برشلونة يقرر عدم الاستئناف على طرد ميسي

18 يناير 2020

أفادت تقارير بأن برشلونة لن يتحرك ضد قرار طرد ليونيل ميسي في نهائي السوبر ضد أتلتيك بيلباو في ظل عدم إدانة حكم اللقاء لتصرفه.

ميسي تم إخراج البطاقة الحمراء له في الشوط الإضافي الثاني بعد ضربه أسيير فياليبري بالذراع وفريقه خاسر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

Messi sees red for an off-the-ball swing. pic.twitter.com/PAW8cm95OR

— ESPN FC (@ESPNFC) January 17, 2021

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صحيفة "سبورت" أكدت أن الاتحاد الإسباني سيقرر خلال يومين مدة عقوبة ميسي، ولكن لن يعتبرها مخاشنة زائدة عن الحد أو اعتداء مبالغ فيه.

وأضاف التقرير أن تقرير الحكم جيل مانزانو لم يستخدم كلمة "هجوم" في وصف تدخل ميسي، واعتبر التدخل ضمن إطار اللعبة.

وبحسب القانون رقم 98 التحكيمي، فإن عقوبة ميسي ستكون في حدود مباراتين لثلاثة، ولن تزيد عن ذلك كما تكهنت الجريدة الكتالونية.

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وذكر "صامويل مارسدن"، صحفي الجريدة، أن برشلونة لن يستأنف على القرار إلا في حالة وحيدة إن تعدى الإيقاف مباراتين.

وسيبدأ تنفيذ إيقاف ميسي من اللقاء المقبل لبرشلونة مباشرة، والذي سيكون في مباراة الكأس نهاية الأسبوع.