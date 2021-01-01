لابورتا: ميسي أعطى إشارة واضحة حول استمراره مع برشلونة

لابورتا عاد لرئاسة النادي الكتالوني

علق جوان لابورتا، رئيس برشلونة الجديد، على مسألة تمديد عقد ليونيل ميسي الذي ينتهي في الصيف المقبل رفقة النادي الكتالوني.

لابورتا فاز بالانتخابات الرئاسية التي أُجريت الأحد في برشلونة، والتي شهدت مشاركة عديد النجوم من الفريق وعلى رأسهم ميسي. طالع هنا.

وقال لابورتا في المؤتمر الصحفي عقب تتويجه: "رؤية ميسي اليوم يأتي للتصويت ويشارك في الأمر هذا يقول الكثير حوله".

وأضاف: "قبل 20 عاماً انضم لصفوف الناشئين في برشلونة، أن ترى أفضل لاعب في العالم يصوت اليوم هذه إشارة واضحة أنه سيبقى في برشلونة".

واستمر الرئيس: "ليو يحب برشلونة، اللاعب الأفضل في العالم يحب برشلونة وأتمنى أن تكون تلك علامة حول استمراره".

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وفي حواره مع "RAC1" عقب الانتصار، أوضح لابورتا أن ميسي بعث له بالتهنئة: "بعض اللاعبين بعثوا بالتهنئة لي، ميسي وألبا وآخرين، الأمر طبيعي".

وحتى الآن أكد ميسي في أكثر من مناسبة أنه لم يتخذ قراراً نهائياً بخصوص الرحيل أو الاستمرار مع البلوجرانا بعد انتهاء عقده.