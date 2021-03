ميسي وإنريكي وبارتوميو وأبرز من صوتوا في انتخابات برشلونة

تقام اليوم الأحد انتخابات نادي برشلونة الخاصة برئاسة الفريق الكتالوني بعد أشهر من رحيل جوسيب ماريا بارتوميو الرئيس السابق للنادي.

الانتخابات تقام في ملعب كامب نو، وبالسماح بالتصويت عبر البريد بسبب ظروف جائحة كورونا التي ضربت العالم في الأشهر الماضية.

وكانت الانتخابات قد تم تأجيلها من شهر يناير الماضي بسبب ارتفاع الإصابات بالفيروس المستجد، والخوف من انتشاره بشكل أكبر حال تم تنظيمها بشكل اعتيادي.

🔥 The captain of the first team, Leo Messi, exercises his right to vote at the Camp Nou 🔥 pic.twitter.com/oiPVRcQHtl