لابورتا معجب به! مرشح كبير لخلافة تشافي يغلق بابه في وجه برشلونة

تتواصل التكهنات بشأن البديل المحتمل لتشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، والذي أعلن رحيله في نهاية الموسم الجاري بسبب سوء النتائج.

وخسر تشافي -الذي توج بالدوري الإسباني والسوبر الموسم الماضي- لقبي الكأس والسوبر هذا الموسم، كما يبتعد بفارق 10 نقاط عن ريال مدريد في صراع الليجا.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال منفتح على تولي قيادة البارسا، وأخبر الأشخاص المقربين منه أنه يفكر في الرحيل عن الفريق اللندني بنهاية الموسم الحالي، بينما يحظى بإعجاب جوان لابورتا رئيس برشلونة.

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ويتولى صاحب الـ41 عامًا قيادة آرسنال منذ ديسمبر 2019، علمًا بأن عقده ينتهي في صيف 2025.

لكن شبكة "سكاي سبوتس" نفت ما تردد عن رغبة أرتيتا في الرحيل، مشيرة إلى أنه "ليس لديه أي خطط لمغادرة آرسنال في نهاية الموسم".

وقاد المدرب الإسباني ناديه إلى الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي في أغسطس 2020، وعاد النادي إلى دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعد غياب 6 سنوات.