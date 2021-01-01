برشلونة رفض التعاقد مع كريستيانو رونالدو رغم انخفاض قيمة الصفقة

صاحب الـ35 عامًا كان على أعتاب الانضمام إلى برشلونة

كشف جوان لابورتا، المرشح لرئاسة برشلونة، رفضه التعاقد مع كريستيانو رونالدو في 2003 قبل انضمام اللاعب إلى مانشستر يونايتد.

لابورتا جمع أكثر من 10 آلاف توقيع ليشارك في انتخابات برشلونة المقبلة والمقرر إقامتها يوم 24 يناير المقبل.

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وفي 2003، كان لابورتا قد تولى رئاسة برشلونة حديثًا وقام بثورة في سوق الانتقالات أدت إلى سيطرة النادي الكتالوني على البطولات في السنوات التالية.

وقال لابورتا في تصريحات عبر INIE8TAZO: "كنا على وشك التعاقد مع رونالدينيو ورافا ماركيز، ووكيل أعمال الأخير عرض علينا التعاقد مع كريستيانو رونالدو من سبورتنج لشبونة".

وأوضح: "قال لنا وكيل الأعمال إنّ مانشستر يونايتد سوف يدفع 19 مليون يورو للتعاقد معه، لكنّه على استعداد لبيعه إلى برشلونة مقابل 17 مليون يورو فقط".

وأردف: "بسبب التعاقد مع رونالدينيو رفضت ضم كريستيانو، لأن اللاعب كان يميل أكثر لمركز الجناح وكنا نرى أننا لا نحتاج لجلب آخر في هذا المركز. إنّه قرار لست نادمًا عليه".

ورغم أنّ برشلونة فقد التعاقد مع رونالدو قبل انفجار موهبته، لكنّ رونالدينيو تألق في "كامب نو" وقاد الفريق للفوز بالدوري الإسباني مرتين بجانب لقب دوري أبطال أوروبا.

ونجح صاروخ ماديرا في مسرح الأحلام وتطور تحت قيادة السير أليكس فيرجسون ليحقق بعد ذلك جائزة الأفضل في العالم وينضم إلى ريال مدريد في 2010 كأغلى صفقة في التاريخ آنذاك.

جدير بالذكر أنّ يوفنتوس كان يحاول التعاقد معه أيضًا في 2003 لكنّه لم يتمكن من ذلك، لتمر الأعوام ويرحل إلى السيدة العجوز في صيف 2018 ويحقق لقب الدوري الإيطالي مرتين.