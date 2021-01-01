لابورتا يستعرض عضلاته قبل انتخابات رئاسة برشلونة بأيام

لقطة كبيرة..

أظهر خوان لابورتا نفسه كالمرشح الأوفر حظًا للحصول على مقعد رئاسة برشلونة، وذلك بعدما حصل على عشرة آلاف توقيع مؤيد لترشحه للمنصب.

ومن المقرر أن تُعقد انتخابات برشلونة يوم 24 يناير المقبل، ويصنف لابورتا جنبًا إلى جنب مع فيكتور فونت كالأوفر حظًا لخلافة جوسيب ماريا بارتوميو برئاسة النادي الكتالوني.

وبعد جمعه لهذا العدد الكبير من التوقيعات، صار لابورتا هو الأكثر تأييدًا قبل هذه الانتخابات متفوقًا على جميع منافسيه بما فيهم فونت، ما يجعله الأوفر حظًا فيما بعد لكسب الانتخابات.

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لكن على أي حال ورغم التأييد الضخم، يظل الرقم القياسي في عدد التوقعيات المؤيدة يحمله الرئيس الأسبق ساندرو روسيل، عندما جمع 12 ألف توقيع قبل انتخابات 2010.

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وكان لابورتا قد تقلد رئاسة البرسا لمدة طويلة قاد خلالها البلوجرانا إلى سلسلة من الإنجازات أبرزها التتويج بالسداسية التاريخية في 2009، ويصنف كأحد أبرز رؤساء النادي عبر التاريخ.

ربما لولا فيروس كورونا كان لابورتا قد جمع عددًا من التوقيعات أكبر من الذي جمعه بالفعل، لكن الواقع أن الرقم الحالي للتوقيتات كان رسالة كبيرة لمنافسيه أن الرئاسة أقرب إليه من أي وقت مضى.

الجدير بالذكر أن فيكتور فونت، المرشح الآخر لرئاسة برشلونة، هو المرشح الوحيد الذي يحظى بالعديد من المؤيدين بعد لابورتا، ويعد المنافس الرئيسي له على الرئاسة بمشروع ضخم لإنقاذ الوضع في كتالونيا.