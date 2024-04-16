بعد الفوز على باريس.. لابورتا ينتظر هدية ثانية من تشافي!

هل يفعلها؟

تتضاعف أهمية مواجهة برشلونة وباريس سان جيرمان، اليوم الثلاثاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بالنسبة لمجلس إدارة الفريق الكتالوني.

وتمكن البارسا من تحقيق فوز غالٍ على مضيفه الباريسي بنتيجة (3-2) في حديقة الأمراء، ويحتاج إلى التعادل فقط في عقر داره من أجل بلوغ نصف النهائي.

وذكر برنامج "إل شيرنجيتو" الإسباني، أن "مجلس إدارة برشلونة، برئاسة جوان لابورتا، يعتقد أن المدرب تشافي هيرنانديز سيبلغهم بأنه سيواصل رحلته مع الفريق حتى نهاية عقده في صيف 2025 (حال ضمن التأهل على حساب باريس)".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضح البرنامج أنه "حال خسر برشلونة الليلة، فإن تشافي سيصر على قرار الرحيل بنهاية الموسم الجاري".

وحسب "إل شيرنجيتو"، فإن مسؤولي برشلونة يضعون لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان الحالي، على رأس خياراتهم لتعويض تشافي، إلا أن مدرب البارسا السابق أكد أكثر من مرة أنه " ملتزم بعقده مع الفريق الفرنسي".

وكان تشافي قد أعلن رحيله بنهاية الموسم الجاري بسبب سوء النتائج، وهو القرار الذي انعكس بالإيجاب على أداء الفريق، ليواصل رحلته بنجاح في دوري أبطال أوروبا، ما فتح الباب أمام إمكانية استمراره الموسم المقبل.