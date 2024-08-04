لابورتا: برشلونة أنجح نادٍ في العالم.. وهدفنا ليس مجرد الفوز!

"تطوير المواهب أهم شيء بالنسبة لنا"

احتفل جوان لابورتا، رئيس برشلونة، بذكرى خوض النادي الكتالوني أولى مباريات الودية في نيويورك عام 1937، وذلك خلال جولة الفريق في الولايات المتحدة استعدادًا للموسم المقبل.

ورحب عمدة نيويورك إريك آدامز بوفد برشلونة في ملعب هاميلتون ميتز، وهو ملعب رياضي يقع مباشرة في موقع ملعب بروكلين الذي شهد 3 من مباريات برشلونة الأربعة في نيويورك عام 1937.

وأشاد نادي برشلونة بالبعثة التي ذهبت إلى أمريكا الشمالية عام 1937 للعب سلسلة من المباريات الاستعراضية، التي سمحت للنادي بالحصول على دخل لإنقاذه من أزمة مالية مدمرة خلال الحرب الأهلية الإسبانية.

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وأوضح لابورتا، في كلمته، أن برشلونة "يعطي أهمية لكيفية الفوز، قدمنا صورة جيدة (أمام ريال مدريد) وهذا أهم شيء، نحن أنجح نادٍ رياضي في العالم. الرياضة توحدنا وتسمح لنا بمشاركة الأهداف".

وختم: "نعزز الشباب ونطور المواهب، وهو أهم شيء بالنسبة لنا، نحن فخورون جدًا، لأن هناك عملًا وراء هذا الأمر، بالطبع نذهب إلى السوق للتعاقد مع لاعبين جيدين، لكن بالنسبة لنا من الضروري توليد المواهب".

وفاز برشلونة في بداية الجولة الأمريكية على مانشستر سيتي بركلات الترجيح (4-1)، بعد انتهاء المباراة بالتعادل (2-2)، قبل أن يهزم ريال مدريد (2-1)، بينما يستعد لمواجهة ميلان يوم الأربعاء المقبل.