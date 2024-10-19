لابورتا يهاجم أصحاب "التنبؤات الكارثية".. وتصنيف فوربس ينصف إدارته!

الرئيس جاهز لاستكمال المهمة..

وافقت الجمعية العمومية لنادي برشلونة، على إقرار الميزانية التي قدمها مجلس الإدارة بقيادة الرئيس جوان لابورتا، ما يعد بمثابة تجديد للثقة في لابورتا لاستكمال فترته الرئاسية حتى أبريل 2026.

وقال لابورتا، في كلمة أمام الجمعية العمومية للنادي الكتالوني: "نحن في وضع أفضل بكثير مما كنا عليه عندما وصلنا في 2021، نريد دعم الأعضاء لتحقيق الاستقرار المؤسسي".

وأضاف: "الاستقرار تحقق لأننا لم نستمع إلى التنبؤات الكارثية لبعض الأشخاص الذين لا وجود لهم الآن، نحن أقوى وأكثر عزمًا من أي وقت مضى لمواصلة هذا المسار".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضح خوان أوليفي أمين الصندوق: "وفقًا لمجلة فوربس، تبلغ قيمة النادي 5.6 مليار دولار مقارنة بـ 4.7 مليار دولار عندما تولينا المسؤولية، كانت هذه 3 سنوات من العمل الشاق والمكثف".

وواصل: "حسب موقع Transfermarkt فإن قيمة فريق كرت القدم ارتفعت من 200 مليون يورو في 2021 إلى 900 مليون يورو حاليًا.. هذه التحسينات استثنائية، لقد حاول هذا المجلس خلال 3 سنوات شاقة عكس الوضع وأعتقد أننا حققنا ذلك".

وكانت ميزانية لابورتا قد قوبلت برفض كبير من قوى المعارضة في النادي، والتي طالبت الجمعية العمومية برفضها.