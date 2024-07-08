لابورتا: أحب نجم اليورو.. والآن يمكننا التوقيع معه!

بشرى سارة من رئيس برشلونة..

أبدى جوان لابورتا، رئيس برشلونة، إعجابه الشديد بنيكو ويليامز، لاعب أتلتيك بيلباو، الذي يقدم مستويات مميزة مع منتخب إسبانيا في يورو 2024.

وقال لابرتا، في تصريحات لـ"راديو كتالونيا": "في الوقت الحالي، يمكننا تحمل توقيع نيكو ويليامز من الناحية المالية".

وأضاف: "أنا أحب نيكو ويليامز، يجب السماح لديكو بالعمل لمحاولة إغلاق العمليات، آمل أن نتلقى أخبارًا جيدة، لقد استعدنا الوزن المحدد الذي كان لدينا وهناك لاعبون رائعون يريدون اللعب لبرشلونة".

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وأوضح: "سنعلن قريبًا عن اتفاقيات اقتصادية تسمح لنا بالعودة إلى قاعدة 1-1 المتعلقة باللعب المالي النظيف، حتى نتمكن من التوقيع مع بعض الصفقات".

وواصل: "خافيير تيباس، رئيس رابطة الليجا، هنأنا على الجهد المبذول لتقليل النفقات وتكلفة فاتورة الأجور".

وختم: "فليك قريب ويأخذ في الاعتبار ما يعنيه العيش في برشلونة، اليوم هو مع ديكو في ملعب التدريب، ليس من اللطيف أن تبدأ فترة الإعداد للموسم مع إصابة بيدري مرة أخرى، أشعر بالسوء الشديد لأن بيدري هو المفتاح بالنسبة لنا. علينا أن نعزز الفريق".