حصري | كين يتجاهل كريستيانو ويختار أسطورة ريال مدريد كأفضل مهاجم على الإطلاق!

"هذا خياري المفضل.."

تجاهل النجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، كريستيانو رونالدو في اختيار "مهاجمه المفضل على الإطلاق".

وشارك كين في لعبة "الفائز يبقى" مع موقع "جول"، حيث سُئل عن "أفضل مهاجم" بالنسبة له، ووقع اختياره على أسطورة ريال مدريد.

وفضّل كين بدء اللعبة باختيار أسطورة البرازيل رونالدو الظاهرة كأفضل مهاجم، وحين جاء الاختيار بينه وبين البرتغالي كريستيانو رونالدو، فضّل (هاري) النجم البرازيلي في إجابة أولى صادمة.

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وواصل كين الإبقاء على رونالدو الظاهرة كخياره المفضل في كل الجولات التالية، أمام كل من "ديدييه دروجبا وصامويل إيتو ولويس سواريز وسيرخيو أجويرو ورود فان نيستلروي وحتى نفسه على سبيل المثال".

وأنهى النجم البرازيلي مسيرته برصيد 298 هدفا للأندية في 454 مباراة، وساعد البرازيل على التتويج بلقبي كأس العالم 1994 و2002، وحصد جائزة الكرة الذهبية في مناسبتين، ويعتبر على نطاق واسع أحد أعظم الهدافين في تاريخ كرة القدم.