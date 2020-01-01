كين: مورينيو جعل توتنهام واثقًا من الفوز بالبطولات

هاري كين يشرح كيف زرع جوزيه مورينيو عقلية الفوز في توتنهام

قال نجم توتنهام والمنتخب الإنجليزي هاري كين إن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو زرع عقلية الفوز داخل النادي في وقت قياسي وقصير للغاية.

ويحتل توتنهام في الوقت الحالي المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ويعتبر أحد المنافسين على اللقب هذا العام بعد انطلاقة رائعة.

وفي ذلك السياق يرى هاري كين أن تواجد جوزيه مورينيو جعل النادي أكثر ثقة وإيمانًا بكل أفراده على قدرتهم على الفوز بالألقاب والوقوف على منصات التتويج.

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وأضاف في تصريحات لتلفزيون النادي الرسمي: "لقد كانت بداية الموسم قوية للغاية بالنسبة لنا، وما زلت أعتقد أن هناك الكثير للتطور أكثر في جميع جوانب كرة القدم لدينا"

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وتابع: "هناك طريق طويل لنقطعه، نحن في مكان مثالي في الوقت الحالي ونشعر بالارتياح ، لكننا نعلم أيضًا أنه في الدوري الإنجليزي الممتاز يمكن أن يتغير كل شيء إذا خسرت مباراتين أو ثلاثة"

وأردف: "لدينا عقلية الفوز التي ساعدنا جوزيه مورينيو على امتلاكها وهذا شيء إيجابي في حال أردت المنافسة على الألقاب خاصة في بطولة صعبة مثل الدوري الإنجليزي الممتاز"

وفي السياق ذاته قال: "الانتصاران الأخيران كانا مهمين للغاية لأنهم عززوا من إمكانية المنافسة ومنحونا المزيد من الثقة، ربما لم نؤدِ بشكل جيد لكننا حققنا النتائج وهذا هو المهم"

وأكمل: "لدينا لاعبون فازوا بالبطولات داخل غرفة تغيير الملابس، ولدينا خبرة جيدة وقادة جيدون كذلك غرفة تغيير الملابس، وأشعر أننا في مكان مناسب للحصول على الألقاب"

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يذكر أن جوزيه مورينيو قد تولى تدريب توتنهام منتصف الموسم الماضي في خطوة مفاجئة بعد إقالة المدير الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو لسوء النتائج.