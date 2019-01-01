كين: مورينيو يطلب نصحيتي بخصوص توتنهام

بداية موفقة للبرتغالي مع سبيرز

تحدث نجم وقائد توتنهام هاري كين عن مدربه الجديد جوزيه مورينيو وكيف يساعده في التأقلم مع الفريق بعد توليه المهمة في الأسابيع الأخيرة.

وقاد مورينيو الفريق لانتصارين متتاليين على وست هام محلياً، ثم على أوليمبياكوس لحساب دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي.

كين: لا أهتم بأرقامي الأهم أننا صعدنا

وقال كين للإعلام: "لازلنا في البداية، نملك علاقة جيدة، نتحدث ونحاول مساعدة الفريق، بسبب كوني قائداً يطلب نصيحتي".

وأضاف: "يسألني عن شعور اللاعبين والنصيحة حول الفريق، عندما تفوز هذا يقوي العلاقة، نتمنى الفوز ببطولات كبرى".

واستمر الإنجليزي: "هدف المدرب وهدفنا الفوز بالبطولات، نتمنى فعل ذلك العام الحالي، لم يمر أسبوع عليه هنا، الأمر متعلق بتوفير الطاقة حالياً".

وختم: "الموسم لايزال طويلاً وسنتعرف على بعضنا أفضل في الأسابيع القادمة ويطبق أفكاره، حتى الآن انتصارين في مباراتين، لنتمنى استمرار الوضع".

ألدرفيلد فخور بالعمل مع مورينيو في توتنهام

ويستضيف توتنهام في الأسبوع المقبل بورنموث لحساب الجولة الرابعة عشر من البريميرليج.