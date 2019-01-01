كين: لا أهتم بأرقامي الأهم أننا صعدنا

سعيد بالفوز والطريقة التي حُقق بها..

أكد هاري كين، لاعب توتنهام، أنه لا يكترث كثيرًا بالأرقام التي يُحققها على الصعيد الفردي، مشيرًا إلى أن مباراة أولمبياكوس شهدت صراعًا عنيفًا وكان من دواعي سروره أن تنتهي كما آلت إليه الأمور.

توتنهام حوّل تأخره بهدفين إلى فوز بأربعة أهداف بأداء ملحمي، في المباراة الأولى لجوزيه مورينيو رفقة السبيرز على صعيد دوري أبطال أوروبا.

كين هو من سجل الهدف الرابع لأصحاب الأرض، ليحقق رقمًا قياسيًا ويكون أسرع لاعب يصل إلى الهدف رقم 20 في أقل عدد من المباريات بدوري الأبطال متخطيًا أليساندرو ديل بيرو، لكنه شدد على أن الأهم هو الانتصار نفسه.

الدولي الإنجليزي تحدث إلى الصحافة وقال "لقد كانت بداية مخيبة للآمال، نحن نعلم ذلك جيدًا، لم نكن بطاقتنا المعهودة واستغلوا الأمر وأحرزوا هدفين ووضعونا تحت الضغط، لقد كان صراعًا شاقًا، لكننا نشعر بشعور جيد بالأهداف وبالانتصار في النهاية.".

"كُنّا بحاجة إلى الهدوء خصوصًا بعد التسجيل، لم يكن علينا أن نتعجل في التقدم والتعزيز، كانت لدينا القليل من الحرية ولم نتمتع بالتأكيد."

رقم فريد لكين بدوري الأبطال بعد ثنائيته في أوليمبياكوس

وأتم "بالتأكيد ديل بيرو ليس لاعبًا سيئًا لأتغلب عليه في رقم، ولكن الأمر بالنسبة لي كان يتعلق بتأهل فريقي بغض النظر عن كيفية قيامنا بذلك، ولكن كان علينا الفوز وفعلنا ذلك. يمكننا الآن أن نستمتع به ونفكر في مباراة السبت المقبل.".

في الوقت نفسه، فقد تحدث ديلي آلي عن الانتصار، فقال "لم نبدأ بأي صورة قد توصف بالقريبة من الجيدة، وقلنا بين الشوطين أننا لم يكن بمقدرونا أن نؤد بصورة أسوأ من ذلك حقًا، لقد أحرزت هدفًا، وكنت محظوظًا به بعض الشيء حقًا.".

واختتم "كُنّا منهزمين ثم أتى المدرب بكريستيان إريكسن حتى يضع عقلًا مفكرًا في الملعب، من الجيد أن التبديل قد أتى بمفعوله.".

يذكر أن توتنهام بالانتصار قد ضمن الوصول إلى دور ثمن النهائي، ولكنه أيضًا ولسوء حظه سيكون في المركز الثاني حتى ولو تمكن من التغلب على بايرن ميونخ في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، إذ ضمن العملاق البافاري الصدارة بالفوز بسداسية على النجم الأحمر الصربي.