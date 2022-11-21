كين لم يُسجل .. إنجلترا تحطم شباك إيران بسداسية

بداية إنجليزية نارية

حقق منتخب إنجلترا فوزًا ساحقًا على إيران في افتتاح مباريات المجموعة الثانية بكأس العالم 2022 قطر، على استاد خليفة الدولي بسداسية مقابل هدفين.

منتخب إنجلترا أنهى الشوط الأول متقدمًا بثلاثية دون رد، بدأت من الدقيقة 35 برأسية جود بيلينجهام بعد عرضية رائعة من لوك شاو، تبعها هدف ثاني من بوكايو ساكا بتصويبة صاروخية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة ال44، ثم جاء الدور على رحيم ستيرلينج بعد عرضية متقنة من هاري كين قبلها رحيم بقدمه اليمنى في الدقيقة الأولى من الوقت البدل الضائع، والذي جاء ب14 دقيقة بعد توقف المباراة ل10 دقائق من أجل إصابة حارس مرمى إيران.

هدف بيلينجهام حقق رقمًا رائعًا للاعب الشاب حيث أصبح أول لاعب من مواليد القرن 21 يسجّل هدفًا في منافسات كأس العالم، كما أنه ثالث أصغر لاعب في إنجلترا يشارك أساسيًا في كأس العالم، خلف مايكل أوين ولوك شاو، وبدوره حقق هدف ساكا رقمًا مميزًا حيث أصبح أول لاعب يسجل للإنجليز من نادي آرسنال، فيما سجل ستيرلينج أول أهدافه في كأس العالم.

Jude Bellingham is the 3rd youngest England player ever to start at a World Cup, behind Michael Owen and Luke Shaw 👶🌟 pic.twitter.com/ZCXDSs4zBT — 433 (@433) November 21, 2022

الشوط الثاني توالت الأحداث بهدف رابع رائع بعد مرواغة ساكا لمدافعي إيران والتسديد معلنًا تقدم الأسود الثلاثة برباعية نظيفة في الدقيقة 62، وجاء هدف حفظ ماء الوجه لإيران بأقدام مهدي طارمي في الدقيقة 65، وواصل هاري كين الصناعة في حفلة تهديفية للإنجليز حيث مرر الكرة لماركوس راشفورد الذي سجل الهدف الخامس لإنجلترا من أول لمسة له في الدقيقة 71 أي بعد دقيقة من نزوله أرض الملعب بدلًا من ساكا، وأصبح راشفورد اللاعب رقم 50 الذي يسجل هدفًا لأبطال كأس العالم 1966 في نهائيات كأس العالم.

واختتم جاك جريليش المهرجان التهديفي بهدف سادس في الدقيقة 88، بينما احتسب الحكم 10 دقائق إضافية في الشوط الثاني ليكون مجموع دقائق المباراة 114 دقيقة، وسجل منتخب إيران الهدف الثاني من ركلة جزاء احتسبها الحكم في الدقيقة 112، وسجلها مهدي طارمي بعد الرجوع إلى تقنية حكم الفيديو المساعد.

وشهدت المباراة لقطة طريفة حيث ظهر شبيه المدرب جاريث ساوثجيت في المدرجات وسط جماهير منتخب إنجلترا.