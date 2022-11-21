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إنجلترا vs إيران

مباراة إنجلترا وإيران تدخل تاريخ كأس العالم برقم قياسي غريب!

هدى عزيز
4:28 م غرينتش+2 21‏/11‏/2022
England Iran stoppage time
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شهد الشوط الأول من مواجهة إنجلترا وقطر في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم قطر 2022، الذي يحتضنه استاد خليفة الدولي رقمًا قياسيًا.

احتسب رافائيل كلاوس حكم مباراة إنجلترا وإيران 14 دقيقة كوقت بدل ضائع في الشوط الأول فقط، والذي انتهى منذ دقائق بتقدم المنتخب الإنجليزي بثلاثية دون رد.

الحكم البرازيلي أضاف 14 دقيقة كاملة كوقت بدل ضائع بعد توقف المباراة منذ الدقيقة السابعة لإصابة علي رضا بيرانفاند حارس مرمى إيران قبل أن يتم استئناف اللقاء بعد حوالي 8 دقائق، ثم توقف اللعب من جديد لمدة دقيقتين من أجل استبدال الحارس الإيراني.

علي رضا اصطدم بقوة مع زميله في المنتخب وتعرض لكسر في الأنف مما أجبره على الخروج في نهاية المطاف.

ويعد احتساب 14 دقيقة كوقت بدل ضائع في الشوط الأول هو أطول وقت بدل ضائع في تاريخ بطولات كأس العالم منذ مونديال 1966.

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