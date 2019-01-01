كين سعيد بالفوز على الجبل الأسود ويتحدث عن ستيرلينج

تصريحات من القائد..

لم يخفِ هاري كين سعادته بالانتصار الكبير الذي حققه المنتخب الإنجليزي بسبعة أهداف نظيفة على منتخب الجبل الأسود، مؤكدًا على أهمية ذلك الفوز في تأمين الوصول إلى كأس الأمم الأوروبية.

الفوز الذي حققه المنتخب الإنجليزي اليوم رفع رصيده من النقاط إلى النقطة 18 ليضمن بذلك المشاركة في البطولة الأوروبية ومعه منتخب التشيك بعدما انتصر على كوسوفو بهدفين لهدف.

كين اليوم شارك في سباعية المنتخب الإنجليزي من خلال هاتريك جعله اللاعب الأكثر تهديفًا للأسود الثلاثة من بعد 2006 متخطيًا بيتر كراوتش، وهو الرقم الذي أثار إعجاب قائد توتنهام.

وعبّر كين عن فرحته بقوله "نحن نعلم جميعًا كيف كان آلان شيرار مبهرًا في تسجيله للأهداف. لقد كان علامة مميزة في التسجيل، آمل أن أحرز أهدافًا أخرى وأتخطاه.".

سيكون المنتخب الإنجليزي على موعد مع كوسوفو يوم الأحد المقبل، في مباراة قد تكون بمثابة تحصيل حاصل لكلا الطرفين، وحول الأمر قال كين "نريد أن نفوز بهذه المبار خارج الديار، سنستمتع بها.".

رحيم ستيرلينج، لاعب مانشستر سيتي، كان قد استبعاده من قائمة المنتخب الإنجليزي في أعقاب شجاره من جو جوميز، مدافع ليفربول، ولكن الأول قد تواجد اليوم في ملعب ويمبلي من أجل مؤازرة كتيبة المدرب جاريث ساوثجيت.

كين قال عن الواقعة والقرار "تحدث إليّ المدرب أنا ومجموعة من اللاعبين الكبار في المنتخب وتوصلنا إلى هذا القرار. لقد تخطينا الأمر ونمضي قدمًا الآن في اتجاهات أخرى، وعمومًا وجوده حول المعسكر والتدريب كان جيدًا.".