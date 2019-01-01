ساوثجيت يتمنى أن يحل الوقت أزمة ستيرلينج

آخر التطورات في قصة استبعاد ستيرلينج من منتخب إنجلترا بسبب شجاره مع جوميز

يأمل جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا أن يعطي مرور الوقت حلًا لأزمة رحيم ستيرلينج مع المنتخب الإنجليزي، وأن يعود بحماسه مرة أخرى.

واعتبر جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، أن فريقه مثل "العائلة"، مشيرًا إلى أنه من الطبيعي حدوث بعد المناوشات أحيانًا، ولكن الأهم هو طريقة التعامل مع هذا الأمر حتى لا يزيد عن حده.

وتأتي تصريحات ساوثجيت بعد المشاجرة التي حدثت بين رحيم ستيرلينج وجو جوميز في المعسكر الحالي للأسود الثلاثة، والتي أتت على خلفية مباراة فريقهما ليفربول ومانشستر سيتي.

خلال المباراة نفسها حدثت مناوشة بين ستيرلينج وجوميز ولكن ظهر اللاعبان بعد المباراة وهما يتصافحان وكأن شيئًا لم يكن، إلا أن في المعسكر اشتعلت الأمور بينهما ثانيةً مما اضطر المدرب للتدخل وإنهاء الأزمة.

ونتيجة لما آلت إليه الأمور، قام ساوثجيت بطرد ستيرلينج من المعسكر، قبل أن يقوم اللاعب بكتابة بيانًا اعتذر فيه عما حدث وأكد على تفهمه لقرار المدرب باستبعاده لأسباب انضباطية.

وقال ساوثجيت إنه لم يتخيل أن رحيم ستيرلينج سهل الاستفزاز ومتحمس لهذه الدرجة في ردود فعله، ولكنه أكد أن الوقت سينهي أية خلافات، مؤكدًا غياب رحيم عن مواجهة الجبل الأسود.

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يذكر أن إنجلترا قد ضمنت على الأقل المشاركة في الملحق المؤهل ليورو 2020 بعدما انتصرت في 5 من 6 مباريات لها في مجموعتها، وفي حال أن تمكنت من الانتصار على مونتونيجرو ستصعد مباشرةً إلى البطولة القارية