كين: أريد الفوز بالألقاب والوصول لمستوى رونالدو وميسي

هل حان وقت رحيله عن توتنهام؟

قال قائد نادي توتنهام والمنتخب الإنجليزي هاري كين إنه لا يريد أن ينهي مسيرته نادمًا على أي شيء، مؤكدًا رغبته في الفوز بالبطولات وكذلك الوصول إلى مستوى كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

وفي تصريحات نقلتها سكاي سبورتس أكد هاري كين أنه لم يقل إنه سينهي مسيرته مع توتنهام، وفي نفس الوقت لم يؤكد الرحيل عن الفريق اللندني والذي يعد الخيار الأقرب حاليًا حسب المصادر.

وقال كين: "لم أقل أبدًا أنني سأبقى في توتنهام لنهاية مسيرتي ولم أقل أبدًا إنني سأترك توتنهام، قد يقول الناس إنني يائس من الحصول على البطولات هنا وأحتاج إلى خطوة أخرى للفوز بالبطولات، لكني أشعر أنني لا يزال أمامي المزيد من السنوات".

وأضاف: "لدي سبع أو ثماني سنوات من الممكن أن ألعبها في مستويات عليا، إضافة إلى ما أملكه بالفعل في الدوري الإنجليزي الممتاز، لذا فأنا لا أستعجل أي شيء، ولست يائسًا من أي شيء".

وتابع: "إن "هدفي النهائي بنهاية مسيرتي هو مطابقة إنجازات كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي اللذان يعتبران أفضل اللاعبين في جيلهم على الإطلاق، حيث أنهما حافظا على استمرارية مرعبة لسنوات طويلة".

وأردف: "أريد أن ألعب في أكبر المباريات، هذا الموسم، أشاهد دوري أبطال أوروبا والفرق الإنجليزية تقدم أداءً مذهلاً، وهي المباريات التي أريد المشاركة فيها".

وأكد: "إنها لحظة هامة في مسيرتي حيث يجب أن أفكر وأرى مكاني وأين سأكون في النهاية سيكون الأمر متروكًا لي، كيف أشعر وما سيكون الأفضل بالنسبة لي ولحياتي المهنية".

وحول رئيس نادي توتنهام دانيال ليفي قال: "لقد كان رائعًا معي، لقد كان يكافئني دائمًا بالعقد الذي أريده، لقد وقعت عقدًا لمدة أربع أو خمس سنوات عندما كان عمري 21 عامً ، لكنني أبليت بلاءً حسنًا وأضاف إلى ذل،. لذا فقد كان عادلاً معي، كانت لدينا دائمًا علاقة جيدة.

صاحب الـ27 سنة ربما يعيش الموسم الأفضل له من الناحية الفردية، رغم خروج فريقه من المنافسة على كل البطولات.

كين نجح في تسجيل 31 هدفًا بكل البطولات مع توتنهام، وصنع 16 هدفًا في جميع المسابقات، في تطور كبير له بصناعة الأهداف وليس التسجيل فقط.

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