مانشستر يونايتد يواجه خطر خصم النقاط بعد مظاهرات جماهيره وتأجيل لقاء ليفربول!

نادي مانشستر يونايتد في مواجهة خطر خصم النقاط من رصيده في الدوري الإنجليزي بعد أزمة لقاء ليفربول!

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي مانشستر يونايتد قد يعاني من خطر خصم النقاط من رصيدهم الحالي في الدوري الإنجليزي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، والتي أكدت أن تصرفات الجماهير تسببت بشكل أساسي في ذلك التهديد الذي يعاني منه الفريق.

وكانت جماهير فريق مانشستر يونايتد قد اقتحمت ملعب أولد ترافورد وأخرت تحرك فريقهم من مقر الإقامة لملعب مواجهة ليفربول.

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وقررت السلطات تأجيل المباراة بسبب الظروف الأمنية التي تعرض لها ملعب اللقاء، ولم يتم تحديد الموعد الجديدة لها.

وأوضحت الصحيفة أن ما حدث يوم الأحد يندرج تحت العديد من بنود العقوبات في الاتحاد الإنجليزي ورابطة الدوري، وغير معروف بعد أي تلك القواعد سيتم تطبيقه على مانشستر يونايتد.

وأحد أهم تلك البنود الخاصة بالرابطة هو خصم النقاط، وهو الذي يتم تطبيقه حال فشل النادي في تأمين سلامة اللاعبين وحكام المباراة.

جدير بالذكر أن عقوبات عقوبات الاتحاد الإنجليزي تصل للغرامات المالية والإيقاف، لذلك يطلب الاتحاد ومعه الرابطة بالمزيد من المعلومات حول الواقعة.