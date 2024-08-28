وكيل كينجسلي كومان يرد رسميًا .. حقيقة "موافقة" نجم بايرن ميونخ على الانتقال إلى الهلال

اسم اللاعب ارتبط بنادي الهلال في الأيام الأخيرة..

كشف كريستيان إميل، وكيل أعمال النجم الفرنسي كينجسلي كومان، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني، عن حقيقة موافقة اللاعب على "الانتقال" إلى العملاق السعودي الهلال، في الميركاتو الصيفي الحالي.

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الهلال نفى خلال الساعات القليلة الماضية، تقديمه أي عرض إلى كومان - حاليًا -، مؤكدًا على أن الاهتمام باللاعب كان في بداية الميركاتو الصيفي الحالي، وليس الآن كما يزعم البعض.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعلى الرغم من ذلك.. أكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، صباح اليوم الأربعاء، موافقة كومان ونادي بايرن ميونخ على عرض الهلال، وأن الصفقة في تفاصيلها الأخيرة، قبل الإعلان الرسمي عنها.

وفي هذا السياق.. كذّب إميل في تصريحات خاصة للإعلامي الرياضي فابريتسيو رومانو، الأنباء التي تتحدث عن موافقة النجم الفرنسي على الانتقال إلى الزعيم الهلالي، أو أي فريقٍ آخر.

وكيل كومان قال عن ذلك، في التصريحات التي نشرها رومانو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء: "هذا ليس صحيحًا.. كينجسلي لم يقبل أي عرض في هذه المرحلة".

جدير بالذكر أن كينجسلي كومان البالغ من العمر 28 سنة، يلعب في صفوف نادي بايرن ميونخ منذ صيف عام 2015؛ مسجلًا 64 هدفًا وصانعًا 66 آخرين، خلال 296 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.