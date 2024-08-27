الاتحاديون ينددون ومصدر داخل الهلال يرد .. حقيقة اقتحام الزعيم لصفقة كينجسلي كومان

مؤامرة ضد الاتحاد؟..

اشتعلت ثورة اتحادية خلال الساعات الماضية على خلفية انتشار أنباء عن تقديم نادي الهلال السعودي لعرض لضم الفرنسي كينجسلي كومان؛ جناح أيسر بايرن ميونخ الألماني.

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الاتحاديون هاجموا لجنة الاستقطاب التابعة لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، بداعي أن الفرنسي كان هدفًا للعميد، بينما تزعم بعض التقارير الصحفية حاليًا دخول الهلال في خط المفاوضات، لخطف اللاعب بعد رحيل الجناح البرازيلي ميشايل ديلجادو رسميًا نحو فلامنجو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن الصحفي نواف العقيل نفى تلك التقارير، نقلًا عن مصادر داخل القلعة الزرقاء، في محاولة لتهدئة الجانب الاتحادي..

مصدر داخل نادي الهلال أكد للعقيل أنه لم يتم تقديم أي عرض لكومان خلال الفترة الحالية، موضحًا أن الاهتمام بنجم البافاري كان في وقت سابق من الميركاتو الصيفي الحالي، إنما توقف منذ فترة من الأساس.

يذكر أن الاتحاد يرغب في تدعيم مركز الجناح الأيسر بلاعب أجنبي جديد في ظل حالة عدم الرضا عن البرتغالي جوتا والرغبة في رحيله خلال الصيف الجاري.

وتعاقد العميد -حتى الآن- مع ثلاث صفقات أجنبية بضم الحارس الصربي رايكوفيتش، لاعب الوسط الجزائري حسام عوار والجناح الأيمن الفرنسي موسى ديابي، مع بقاء ستة أيام فقط على نهاية الميركاتو.

أما الهلال فلم يتعاقد مع أي صفقة جديدة خلال الصيف، فيما استغنى عن عدد من لاعبيه المحليين على رأسهم سعود عبدالحميد، سلمان الفرج، صالح الشهري وغيرهم.