الهروب لبرشلونة "هو الحل".. نجم بايرن ميونخ بين مطرقة توخيل وسندان ناجلسمان!

إعادة هيكلة منتظرة في النادي البافاري

يواجه النجم الألماني جوشوا كيميش أزمة كبيرة مع بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا في الموسم الحالي، قبل انطلاق كأس أمم أوروبا (يورو 2024) المقررة الصيف المقبل.

المعضلة تكمن في أن كيميش يتم الاعتماد عليه كظهير أيمن مع مدرب الفريق البافاري توماس توخيل، وهو ما لا يفضله اللاعب الذي يتميز في منتصف الملعب.

وما يزيد من تعقيد وضع كيميش أن مدرب المنتخب يوليان ناجلسمان يخطط هو الآخر للاستعانة باللاعب في مركز الظهير الأيمن ببطولة اليورو، من أجل إفساح المجال في وسط الملعب لنجم ريال مدريد توني كروس، الذي عاد لتوه من اعتزال اللعب الدولي.

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وحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية فإن كيميش البالغ من العمر 29 عامًا، ولديه عقد حتى 2025 مع البايرن، يمكن أن يفكر في مخرج محتمل نحو برشلونة، يمكن أن يكون في صالح جميع الأطراف.

وكان كيميش أولوية لمدرب الفريق الكتالوني تشافي هيرنانديز، والذي سيرحل بنهاية الموسم الجاري، لكن خطط ضمه فشلت في فترات سابقة، بسبب وضع اللاعب المستقر في النادي البافاري، إلى جانب مرور برشلونة بأزمة مالية خانقة.