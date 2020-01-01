كيليني: رونالدو يتحول في دوري أبطال أوروبا

رجل دوري الأبطال الأول

تحدث قائد يوفنتوس جيورجيو كيليني عن زميله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والدور الكبير الذي يلعبه في مباريات دوري أبطال أوروبا.

وتعاقد البيانكونيري مع رونالدو الصيف قبل الماضي من أجل فك نحسه في دوري الأبطال، ولكن ودع من ربع النهائي الموسم الماضي على يد أياكس.

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وقال كيليني في بث حي عبر "إنستجرام" مع كريستيان فييري: "كريستيانو يلعب جيداً رغم معاناته من إصابة الركبة والتي أثرت عليه لمدة شهر ونصف".

وواصل: "غير من طريقة لعبه عن ما كان عليه في عمر أصغر، يتحسن في المباريات الكبيرة، ربما أمام الفرق الأصغر يبدو مستواه أقل، ولكن مع الكبار يكون رهيباً".

وختم: "في دوري أبطال أوروبا يتحول، يشعر بقوة المنافسة وتشعر بأن محركه يشتعل".

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وسجل رونالدو 25 هدفاً في 32 مباراة مع يوفنتوس هذا الموسم، منهم هدفين بدوري الأبطال ضمن مشوار الفريق القاري لهذا الموسم.

وتوقفت مسيرة يوفنتوس عند محطة ذهاب دور الستة عشر للمسابقة الأوروبية، والذي خسره من ليون في فرنسا بهدف نظيف، وينتظر استئناف المسابقات للعب العودة.