سيلفا: رونالدو يزعجني وعقليته سر تفوقه على الجميع

كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس مزعج بالنسبة لمواطنه بيرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي.

أشاد النجم البرتغالي بيرناردو سيلفا لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بنظيره كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية لسيلفا، أكد خلالها أن رونالدو يزعجه في بعض الأحيان بسبب تسجيله الدائم لأهم الأهداف سواء في التدريبات أو المباريات.

وقال سيلفا: "أعتقد أن ما يجعل كريستيانو رونالدو عظيمًا هي عقليته، هو يريد دومًا الفوز بالمزيد من ألقاب دوري أبطال أوروبا، والبطولات مع منتخب البرتغال".

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وأضاف: "عمره في الوقت الحالي 35 عامًا وأمضى آخر 15 عامًا يلعب كرة القدم في مستويات كبيرة ولم يتعب، ودائمًا يبحث عن المزيد".

وأردف: "ما يزعجني منه أننا في التدريبات عندما نلعب مباراة ونتعادل يقول المدرب من يسجل يفوز ويكون هو دائمًا من يفعل ذلك، ليس فقط في المباريات".

وأضاف: "عندما تتعقد المباراة ونمنحه الكرة نعرف أنه سيجد الحل لنا، حتى في التدريبات يكون الأمر مزعجًا بعض الشيء لأنه دائمًا من يسجل الأهداف الهامة، هذا ما يجعله مميزًا".

جدير بالذكر أن بيرناردو سيلفا سبق له الفوز بدوري أمم أوروبا رفقة رونالدو في 2019 مع منتخب البرتغال بينما تغيب عن يورو 2016 بسبب إصابة عضلية.