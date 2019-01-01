كيليني: رونالدو حطم أحلامي والآن هو قادر على تحقيقها

المهاجم البرتغالي حرم يوفنتوس من لقب دوري الأبطال أكثر من مرة مع ريال مدريد

كشف جيورجيو كيليني مدافع يوفنتوس، أنه لم يصدق في البداية انتقال كريستيانو رونالدو إلى النادي الإيطالي.

رونالدو صدم جميع متابعي الكرة العالمية الصيف الماضي، بعد رحيله عن ريال مدريد منتقلاً ليوفنتوس بـ100 مليون يورو.

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النجم البرتغالي سبق وأن حرم يوفي من لقب دوري أبطال أوروبا، حيث ساهم في إخراجه وخسارته اللقب أكثر من مرة.

وقال كيليني عن زميله الحالي وخصمه السابق:"كريستيانو سجل العديد من الأهداف فينا وساهم في قتل أحلامنا بمدريد وكارديف وتورينو".

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وأضاف:"دوري الأبطال كان بمثابة الحلم لنا والآن أصبح هدفاً بوجود رونالدو أفضل لاعب في العالم الذي نحتاجه لتحقيق هذا الهدف".

وتابع:"يمتلك قدرات فنية رائعة وكذلك طريقة تعامله خارج الملعب مثيرة للإعجاب وتحضيره لكل مباراة".

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وعن الفريق الأقرب لدوري الأبطال هذا الموسم:"نحن ضمن الخمسة الكبار وهم برشلونة، مانشستر سيتي، ريال مدريد وبايرن ميونيخ وكذلك باريس سان جيرمان وأتليتيكو مدريد".

وتأتي تصريحات المدافع المخضرم قبل المواجهة المرتقبة أمام ميلان غداً الأربعاء بكأس السوبر الإيطالي.