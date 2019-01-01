كيليان هازارد يودع تشيلسي رسميًا

كيليان هازارد يرحل إلي بروچ البلجيكي ويغادر تشيلسي

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي عن رحيل لاعبه كيليان هازارد إلى نادي كلوب بروچ البلجيكي بعقد يمتد إلى 4 مواسم قادمة.

وقد لعب هازارد صاحب ال23 عامًا الأخ الأصغر للنجم إيدين هازارد هذا الموسم على سبيل، الإعارة لنفس الفريق وسجل 4 أهدافًا في 21 مباراة.

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وكان هازارد قد إلى نادي تشيلسي الإنجليزي في عام 2017، لينضم إلى أخويه إيدين وثورجان الذي يلعب حاليًا لنادي بوروسيا مونشنجلادباخ ولكنه لم يشارك مع الفريق الأول حيث خرج على سبيل الإعارة إلي بلجيكا.

يذكر أن الأخ الأكبر ايدين هازارد قريب من الرحيل إلى نادي ريال مدريد الإسباني وفقًا لما يرد في الصحافة الإسبانية، بينما يقترب ثورجان من الرحيل إلى نادي بوروسيا دورتموند الألماني.