الأموال ليست مشكلة .. مبابي يضع شرطه الوحيد للبقاء في باريس

هل يبقى مبابي في فرنسا؟

تحدثت تقارير فرنسية عن انطلاق المفاوضات بين باريس سان جيرمان ونجمه كيليان مبابي، مع وجود شرط وحيد من الأخير من أجل الاستمرار مع بطل فرنسا ووصيف أوروبا.

وينتهي عقد مبابي مع بي إس جي بحلول 2022، وارتبط بالانتقال إلى عديد الأندية، وعلى رأسها قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة.

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وذكرت "ليكيب" أن ليوناردو، المدير الرياضي للنادي الباريسي، قد اجتمع في الأيام الماضية مع لاعب فريقه من أجل مناقشة عملية تمديد عقده واستمراره.

وأضاف التقرير أن المفاوضات بين الطرفين تركزت على إعطاء تأكيدات لمبابي بخصوص مشروع بي إس جي المستقبلي، الأمر الذي يقلق اللاعب ويطالب بضمانات بخصوصه.

ولم تشهد المفاوضات أي حديث بعد عن الأمور المادية وراتب اللاعب، في ظل تركيز الأخير على معرفة خطط ناديه للمواسم القادمة والمشروع المعتمد.

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مبابي ليس الوحيد الذي يسعى ليوناردو لحسم مستقبله، ولكن كذلك نيمار الذي ينتهي عقده هو الآخر بحلول 2022، والمدرب توماس توخيل الذي أشار التقرير إلى اقتراب رحيله نهاية الموسم الجاري.

وبدأ بي إس جي الموسم الجديد بشكل متباين بعد الخسارة من مانشستر يونايتد أوروبياً، وعدة تعثرات محلية ثم استفاقة بسلسلة انتصارات في الدوري.