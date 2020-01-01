ريال مدريد يستخدم خطة رونالدو وزيدان لضم مبابي

السيناريو يعيد نفسه مرة أخرى

يواصل نادي ريال مدريد الإسباني، خطته من أجل التعاقد مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الصيف القادم.

مبابي عقده ينتهي مع باريس في 2022، وسط أنباء قوية حول توقف المحادثات من أجل توقيع اللاعب على عقد جديد.

صحيفة "as" الإسبانية، أكدت أن خطة ريال للحصول على توقيع مبابي في 2021 تسير في الاتجاه الصحيح حتى الآن.

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ويأتي ذلك بعدما أكد مبابي لزملائه في الفريق، أنه قرر تأجيل ملف التجديد مع باريس، وفقاً لما نشرته صحيفة "Le Parisien" الفرنسية.

اللاعب رفض العديد من العروض لربط مستقبله مع باريس، حيث يواصل المماطلة رغم تقدم النادي الفرنسي بعرض قيمته 150 مليون يورو على 5 سنوات.

ريال يسعى لانتهاج طريقته المعروفة في الضغط لجلب النجوم الكبار، من أجل استغلال رغبة اللاعب نفسه وإقناعه بالخطوة بعيداً عن محاولات ناديه للحفاظ عليه.

وهو الأمر الذي فعله ريال عندما تعاقد مع زين الدين زيدان خلال مسيرته كلاعب في يوفنتوس، حيث فعل النادي الإيطالي كل شيء للإبقاء عليه ولكنه فشل.

"إما أن تعطينا 80 مليون يورو أو يبقى رونالدو في إيطاليا"، كان هذا إنذار ماسيمو موراتي رئيس إنتر السابق لفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، ومع ذلك أغلق الملكي صفقة الظاهرة مقابل 45 مليون يورو فقط.

ريال مدريد استغل وقتها توتر علاقة رونالدو بمدربه هيكتور كوبر، ليعمل على إقناعه بالرحيل والانتقال للدوري الإسباني.

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كريستيانو رونالدو كذلك استمرت قصة انتقاله لريال لمدة 3 فصول، حيث حاول السير أليكس فيرجسون الحفاظ على خدماته في مانشستر يونايتد بكل الطرق المتاحة، ليفشل هو الآخر في 2009 ويحقق البرتغالي حلمه بارتداء قميص النادي الإسباني.

وتعطي هذه المؤشرات حقيقة واحدة، أن كل الطرق تؤدي إلى مدريد حتى الآن بالنسبة لمبابي، وسط اهتمام من بعيد لكل من ليفربول وبرشلونة.