كيكي سيتين: سنجعل ميسي يتطلع للبقاء في برشلونة

هل ينجح سيتين حقًا؟..

يتطلع كيكي سيتين، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، إلى جعل نجمه ليونيل ميسي سعيدًا من أجل البقاء لأطول فترة ممكنة في صفوف البارسا.

ميسي، صاحب 32 عامًا، سيقرر تجديد عقده مع نهاية كل موسم، لعام إضافي آخر، وبالتالي شعوره بالرضا والسعادة سيلعب دورًا هامًا في مستقبله بـ"كامب نو".

وقال سيتين، في تصريحات لصحيفة "سبورت" الكتالونية: "آمل أن نجعل ميسي سعيدًا للغاية؛ لدرجة أن يتطلع إلى البقاء معنا".

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وأضاف المدرب الإسباني: "أنا مقتنع من أننا سنفعل ذلك في المستقبل، وليس لدي شك في ذلك".

سيتين أكد أنه لم يواجه أي مشاكل في التواصل مع الدولي الأرجنتيني، موضحًا: "التواصل معه كان طبيعي للغاية، مثل أي لاعب آخر".

وتابع: "ميسي مُقتنع أننا نستطيع الفوز، هو يعلم أنه عنصر مهم، وبإمكانه حسم المباريات، لكن علينا أن نعتمد على الفريق ككل كي نكون أقوى".

وأتم: "أنا سعيد بالتواصل مع اللاعبين بشكل عام، جميعهم يتمتعون بقدرة عالية جدًا على فهم ما أطلبه منهم، لديهم موقفًا استثنائيًا للقيام بذلك، وهذا يرضيني للغاية؛ لأن كل شيء يصبح أسهل بكثير، أنه شيء يتعلق بالعقلية".

يذكر أن، ميسي سجل 19 هدفًا وصنع 10 أخرى، خلال 23 مباراة خاضها رفقة الفريق الكتالوني، هذا الموسم، في مختلف المسابقات.