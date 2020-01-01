ميسي يريد التجديد مع برشلونة لعام واحد

ميسي يقترب من مصير إنييستا

يبدو أن ليونيل ميسي سينهي بشكل مؤقت مسألة الحديث حول احتمالية رحيله عن برشلونة بنهاية عقده الحالي أو قبلها وفقًا للبند الذي يتيح له ذلك.

وكان ميسي قد أسال الكثير من الحبر مطلع الموسم الحالي بسبب البند الذي يتيح له الرحيل عن صفوف برشلونة قبل نهاية عقده في حال أراد ذلك.

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وحول ذلك، قالت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية إن ميسي الذي ينتهي عقده الحالي مع برشلونة في 2021 يريد التجديد لعام إضافي فقط.

ويريد برشلونة أن يمدد ميسي تعاقده مع الفريق لما هو أكثر من ذلك حتى يغلق هذه الصفحة تمامًا ويضمن بقاء أفضل لاعب في العالم.

ولكن يبدو أن رغبة ميسي تسير في عكس اتجاه رغبة رئيس النادي بارتوميو، لتبدأ التكهنات حول السبب الرئيسي الذي دفع البولجا لهذا القرار.

وكانت بعض المصادر المقربة من برشلونة قد ذكرت أن البرغوث الأرجنتيني قد اختلف مع الإدارة بشأن مصير المدرب السابق إرنستو فالفيردي.

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يذكر أن مسألة تمديد عقد ميسي قد بدأت بنهاية الموسم الماضي وذلك حتى يضمن برشلونة بقاء النجم الأرجنتيني حتى يقرر الاعتزال.