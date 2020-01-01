كيف يستفيد مانشستر يونايتد من برونو فيرنانديس؟

إلى أي مدى يحتاج الشياطين الحمر لفيرنانديس؟

كيف يمكن أن يحقق الشياطين الحمر أكبر استفادة منه؟

قبل الإجابة بشأن من يحتاجه أكثر.. من هو برونو فيرنانديس؟ لاعب وسط يبلغ من العمر 24 عاماً، بدأ مسيرته في ناشئي بوافيستا عام 2007، ثم تم بيعه من فريق تحت 19 عام إلى نوفارا الإيطالي في 2012 مقابل 40 ألف يورو، بعض الأخطاء لا تُظهر مدى فداحتها إلى عبر الزمن..

نوفارا بدوره باعه في صيف 2013 لأودينيزي مقابل 2.5 مليون يورو، الذي أرسله معاراً لسامبدوريا في صيف 2016 مقابل مليون يورو، ثم في صفقة بيع نهائي بالعام التالي مقابل 6 مليون يورو، في اليوم التالي مباشرةً، كان سامبدوريا قد باعه للشبونة مقابل 9.69 مليون يورو وفقاً لترانسفير ماركت.

باختصار سجل هذا الرجل 32 هدفاً وصنع 18 الموسم الماضي في 53 مباراة بجميع المسابقات، أي شارك في 50 هدفاً بالتسجيل والصناعة في 4688 دقيقة لعب إجمالاً، أي أنه يشارك في 0.94 هدفاً بالمباراة الواحدة، أو يشارك في هدف كل 93.76 دقيقة.

Is this 's best team with Bruno Fernandes? 🤔 pic.twitter.com/SxVYusHHMi — Goal (@goal) January 29, 2020

يجيد فيرنانديس اللعب في مراكز صانع الألعاب وأحد طرفي ثلاثية الوسط كما يجيد اللعب كمهاجم وهمي، ما يفسر هذا المعدل الرقمي الضخم في التسجيل والصناعة.

في جميع مراكز فيرنانديس يوجد (من الخلف للأمام) فريد وسكوت مكتوميناي وبول بوجبا وخوان ماتا وأندرياس بيريرا وأيضاً جيسي لينجارد، باستثناء بوجبا، لا يزال البحث جارياً عن اسم واحد أفضل كإمكانيات، وفي حالة الأرقام لا يوجد أدنى استثناء حتى بوصول بوجبا لحصيلته الأعلى مع الشياطين الحمر عقب رحيل المدرب السابق جوزيه مورينيو.

مانشستر يونايتد يبني فريقه الجديد، حتى الآن تعاقد مع الظهير الأيمن آرون وان بيساكا ولكنه لا يزال لم يحسم السوق بعد، بمطاردته المستمرة لهاري ماجواير الذي كان ضرورة للجودة وبات ضرورة حتمية عقب إصابة إريك بايلي الطويلة، وبالتأكيد عقب فقدان أندير هيريرا، هو الأكثر حاجة لتدعيم هذا الخط بلاعب من الطراز الملائم.

النتيجة هي: مانشستر يونايتد لا يملك منظومة ثابتة ومستقرة، الذي لن يكون الأمر بالنسبة له مجرد إضافة كبيرة، بل نقلة نوعية وضرورة لا جدال فيها.