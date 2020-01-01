كيف علق كيكي سيتين على هزيمة برشلونة من ريال مدريد؟

دافع عن ميسي بقوة..

أرجع كيكي سيتين، المدير الفني لبرشلونة، هزيمة فريقه في الكلاسيكو إلى ضغط ريال مدريد القوي الذي تسبب في اهتزاز ثقة لاعبي البرسا بأنفسهم، في الوقت الذي دافع فيه عن المردود الذي قدمه ليونيل ميسي في المباراة.

برشلونة كان الطرف الأكثر خطورة في الشوط الأول، لكن مع بداية الشوط الثاني هيمن الملكي على مجريات المباراة حتى تمكن من إحراز هدفي الانتصار وخرج بثلاث نقاط هامة في صراع البحث عن إعادة لقب الدوري الإسباني لسانتياجو برنابيو.

سيتين تحدث للإعلام بعد المباراة "لقد أديّنا بشكل جيد في الشوط الأول، لكنهم كانوا أفضل في الشوط الثاني، كان لدينا الكثير من الاستحواذ والسيطرة على المباراة، إلا أننا بدأنا تدريجيًا في ارتكاب الأخطاء وصناعة الخسائر.".

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"لقد ضغطوا علينا بشدة وهذا تسبب في حالة من عدم الثقة، لقد ناضلنا، كانت الفرصة سانحة لنا في الشوط الأول لأننا كنا أفضل نسبيًا وصنعنا عددًا من الفرص، الآن هو وقت تهنئة المنافس."

"الفشل؟ من الطبيعي أن نفشل في بعض الأحيان. عندما يضغط الخصم بالطريقة التي ضغطونا بها، نصحنا بتحريك الكرة بسرعة لتفادي الأمر، ولكن الأمر لم يكن سهلًا أمام لاعبين عظام مثل أولئك."

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أما عن ميسي، فقال "لدينا لاعبون آخرون غيره، ولكن نعم هذا صحيح أنه لاعب مهم للغاية لنا، لكن لا يمكن أن نعتمد عليه فقط للتسجيل ونشعر أنه الوحيد الذي يمكنه إحراز الأهداف، هناك آخرون أيضًا.".

وعن المعاناة بدون كرة، قال "ربما هذه من خصائص هذا الفريق، ليس من السهل عليك أن تهاجم وتدافع في آن واحد، لقد سيطرنا على الكرة في كثير من المواقف، إن الأمر بمثابة المراحل في المباراة.".

أما عن تخلي برشلونة عن صدارته بعد الهزيمة "لا يزال الأمر ليس له معنى كبير الآن، هناك الكثير من المنعطفات أمام الجميع.".

يذكر أن ريال مدريد قد عاد إلى صدارة الليجا برصيد 56 نقطة بعدما خسرها الجولة الماضية في أعقاب الهزيمة من ليفانتي، بينما تراجع برشلونة ليصبح ثانيًا بفارق نقطة عن كتيبة زيدان.