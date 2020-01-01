فينسيوس وكورتوا: نحن في أفضل فريق في العالم وفزنا عن استحقاق

ريال مدريد خطف الصدارة من برشلونة

يعتقد ثنائي ريال مدريد، فينسيوس جونيور، وتيبو كورتوا أن فريقهما استحق الفوز على برشلونة.

ونجح ريال مدريد، في تحقيق الفوز على برشلونة بهدفين دون رد في كلاسيكو الكرة الإسبانية، بالجولة الـ 26 من الدوري.

وقال فينسيوس جونيور، في تصريحات عقبت اللقاء: "اعمل بجد دائمًا وأعلم أن اللحظة المناسبة ستأتي لي".

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وواصل: "كروس دومًا ما يقدم لي الكثير من الكرات في التدريبات، واليوم نجحنا في تقديم ذلك بالمباراة وتسجيل الهدف".

وعند سؤاله، إذا كان يهدف إلى إرسال كرة عرضية أم يسدد في كرة الهدف قال: "كنت أبحث عن التسجيل ولم أكن أريد لعبها عرضية".

وعن حديث زملائه له بعد الهدف، قال: "الجميع هنأني وأخبروني أننا يجب أن نواصل العمل بنفس الشكل حتى نمضي قدمًا".

وأتم تصريحاته قائلاً: "علينا أن نواصل العمل وأن نمضي قدمًا وأن نقوم بكل ما يريده المدرب، أنا ألعب في أفضل نادي في العالم وأريد سعادة الجماهير دائماً".

وفي سياق متصل، قال تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد: "علمنا أنه يجب علينا الفوز وأن اللقاء ليس سهلًا، وفي الشوط الثاني كنا أفضل وسجلنا هدفين".

وواصل: "أنا هنا من أجل مساعدة الفريق، وكنا نعرف أن برشلونة قادر على الوصول للمرمى، كما أنه في اعتقادي أننا كنت نستحق الفوز في مباراة الدور الأول".

الأرقام السلبية تُطارد برشلونة بعد خسارة الكلاسيكو

وعن حارس برشلونة قال البلجيكي: "تير شتيجن قدم مباراة جيدة أيضًا لكننا حققنا الفوز وسجلنا في النهاية".

وعن أداء الميرينجي في دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي قال: " خسرنا اللقاء في خمس أو عشر دقائق، لا أريد أن أقول إننا كنا أغبياء لكنهم يومها سجلوا من ركلة جزاء ونجحوا في قلب الأمور وقادرين في العودة خلال مباراة الإياب".