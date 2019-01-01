كيف صعد "سبشيال رينارد" بالسعودية إلى نهائي خليجي 24؟

المنتخب السعودي إلى نهائي خليجي 24

تأهل المنتخب السعودي إلى نهائي خليجي 24 بعد الفوز على قطر مستضيف البطولة، بهدف دون رد، بعد الهزيمة في أول جولة بثلاثة أهداف أمام الكويت.

المنتخب السعودي يواجه نظيره البحرين، في نهائي النسخة 24 من كأس الخليج العربي، حيث تأهل الأخير إلى النهائي بعد الإطاحة بالعراق.

وفي مباراة السعودية أمام نظيره القطري، استغل رينارد تقدم لاعبيه بهدف عن طريق عبدالله الحمدان في غفلة لحارس مرمى قطر ليخطف التأهل للنهائي.

الفرنسي رينارد يعرف جيدًا أن هذه المباريات تخطف بالذكاء، ويجب أن يحافظ على الهدف الذي سجله لاعبيه وبعد تسجيل الهدف عمل على الحفاظ على فرصة الصعود.

قام رينارد بإغلاق منافذ اللعب على لاعبي قطر نهائيًا خلال الوقت المتبقي عقب إحراز الهدف الوحيد في المواجهة، وبالفعل تمكن من التصدي لكل محاولات العنابي على طريقة مورينيو.

وتمكن من تعويض غيابات كبيرة في صفوف المنتخب السعودي مثل سالم الدوسري وسلمان الفرج.

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وبذلك الأخضر السعودي خرج بأقل الخسائر في مواجهة منتخب قوي مثل قطر، الذي قدم مستوى أكثر من ممتاز خلال البطولة الحالية وكأس آسيا أيضًا الماضي.

تأهل المنتخب السعودي إلى النهائي 3 مرات من قبل منذ استحداث النظام الجديد لبطولة خليجي عام 2004، ولكن لم يحقق البطولة هل يستطيع الفرنسي رينارد خطف اللقب.