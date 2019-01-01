رسميًا - الكشف عن قائمة الترجي التونسي لكأس العالم للأندية

الترجي يستعد للمشاركة في كأس العالم للأندية

أعلن معين الشعباني المدير الفني للترجي التونسي، عن قائمة فريقه استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي ستنطلق يوم 11 ديسمبر الجاري في قطر.

الترجي التونسي يشارك في البطولة بصفته بطلًا لدوري أبطال إفريقيا في النسخة الماضية، على حساب الوداد المغربي في النهائي الذي أثار جدلًا كبيرًا.

واستقر الشعباني على ضم 23 لاعبًا لقائمة كأس العالم للأندية من أجل تقديم شيء مميز خلال البطولة التي ستضم كبار الأندية خلال الشهر الجاري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

معز بن شريفية - كوامي بونسو – شمس الدين الذوادي – محمد يعقوبي - بلال بن ساحة – أنيس البدري – إبراهيم أوتارا - حمدو الهوني – طه ياسين الخنيسي – خليل شمام – رائد الفادع – هيثم جويني – فوسيني كوليبالي - عبد الرؤوف بن غيث – رامي جريدي – محمد صدقي دبشي – سامح دربالي – إلياس شيتي – إيهاب مباركي - فادي بن شوق - محمد علي بن رمضان – محمد أمين المساكني - عبد القادر بدران

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ويواجه الترجي التونسي في بداية لقاءاته بالبطولة الهلال السعودي، بطل آسيا، يوم 14 ديسمبر الجاري في لقاء عربي خالص، حيث يسعى الطرفين لخطف الفوز لاستكمال مشواره في البطولة.