كيف رد مارسيلو على المقارنة بينه وبين ريجيلون؟

المقارنة قاسية على النجم البرازيلي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يعيش مارسيلو أيامًا صعبة جدًا في ريال مدريد، تُوجت بأداء سلبي وتسببه في الخسارة أمام جيرونا في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني.

وعاد الظهير الأيسر للعب أساسيًا بعد غياب طويل بقرار فني من المدرب سانتياجو سولاري الذي يُفضل الدفع بسيرخيو ريجيلون بدلًا منه، ولكن ظهوره لم يكن إيجابيًا أبدًا، إذ خسر الفريق بعد 5 انتصارات متتالية في الليجا.

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ونشر أحد المواقع الجماهيرية الخاصة بالفريق الإسباني إحصائية تتضمن نتائج الريال بتواجد اللاعبين المتنافسين على مقعد الظهير الأيسر، أظهرت أن الفريق لم يفز سوى في مباراة واحدة من 9 شارك بها مارسيلو، فيما تمكن في الفوز بالمباريات الـ8 التي لعبها ريجيلون.

وكُتب بجانب تلك الإحصائية "لماذا مازال مارسيلو لاعبًا أساسيًا؟ انظروا .. أنا أحبه لكن اللعنة علي، علينا أن نتحلى بالواقعية .. أتمنى أن يعود لأفضل مستوياته في أقرب وقت ممكن".

ورد صاحب الـ30 عامًا على الإحصائية والتعليق قائلًا "هذا كله خطأي! نحن نمضي قدمًا".