كريستنسن: كان لدي شكوك حول مستقبلي، لكن تشيلسي أقنعني

المدافع الدنماركي لم يلعب كثيرًا هذا الموسم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

اعترف أندرياس كريستنسن بأنه كان يُفكر بالرحيل عن تشيلسي خلال يناير الماضي، لكنه حسم أمره بالبقاء وقتما علم أنه مازال مهمًا للنادي الإنجليزي.

ولعب المدافع الدنماركي 40 مباراة الموسم الماضي تحت قيادة أنتونيو كونتي، لكن أرقامه تراجعت هذا الموسم إلى 15 مباراة فقط مع ماوريتسيو ساري، 2 منها فقط في البريمرليج، إذ يُفضل المدرب الإيطالي الاعتماد على ديفيد لويز وأنتونيو روديجر.

صاحب الـ22 عامًا تحدث عن وضعه قائلًا "هناك حاليًا خيارين أساسيين، ومن ثم أنا. كل ما علي فعله هو إظهار جاهزيتي واستغلال الفرصة حين تسنح لي. كان هناك الكثير من الحديث عن الرحيل خلال يناير، لكن النادي أوضح لي سريعًا أنني مازلت قادرًا على اللعب".

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أضاف "سماع هذا جميل بالتأكيد، لذا علي فقط إثبات قدراتي، وأظن أنني كنت جيدًا خلال المرات القليلة الأخيرة التي حصلت بها على الفرصة، وآمل الآن أن أختير للعب أكثر مستقبلًا".

"بالتأكيد ساورتني العديد من الشكوك، لكن مجرد أن أكد لي النادي أنني مازلت لاعبًا مفيدًا، لم أتردد لحظة في قبول الأمر. أنا في النادي منذ سنوات وأحب التواجد هنا، لم أبدأ بالتفكير بالانتقال إلا بسبب وقت اللعب القليل، لكني أتطلع الآن للأمام وأتعايش مع الوضع الحالي".