كيف تشاهد مباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي 2022؟

يستقبل استاد الملك فهد الدولي مباراة هامة ومثيرة، تجمع بين الهلال والفتح ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

الهلال بعد الفوز على الرائد في دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، سيريد مصالحة جماهيره بعد الإخفاقات الأخيرة في الدوري والتي كان آخرها خسارة الديربي أمام النصر، والعودة إلى الانتصارات من جديد للاقتراب أكثر من القمة.

على الجانب الآخر الفتح هذا الموسم، يمر بفترة صعبة باقترابه من مناطق الهبوط، وسيعمل على الخروج بنتيجة إيجابية أمام الموج الأزرق تساعده في مشواره الذي يهدف فيه إلى الاقتراب من المنطقة الدافئة في الترتيب.

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

إذًا، كيف يمكنك متابعة المباراة عبر التلفزيون أو الإنترنت؟ جول يقدم لك كل ما تحتاج لمعرفته في هذا الصدد.

ما هو موعد مباراة الهلال والفتح؟

موعد مباراة الهلال ضد الفتح في الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي هو يوم السبت 25 ديسمبر 2021.

وتنطلق صافرة بداية المباراة الساعة الخامسة و50 دقيقة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة و50 دقيقة بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفتح؟

تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

كما يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الهلال والفتح كتابيًا عبر موقع جول، أو المشاهدة عبر الإنترنت عن طريق شاهد.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الهلال - الفتح الجمعة 25 ديسمبر 2021،

17:50 السعودية، 16:50 مصر SSC ستاد الملك فهد الدولي

كيف تتابع مباراة الهلال والفتح عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الهلال ضد الفتح مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد، لكن عليك الاشتراك في شاهد VIP للمشاهدة بتقنية HD.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.