كيف تشاهد مباراة الحزم والاتحاد في الدوري السعودي 2022؟

نستعرض سويًا في هذا الموضوع القنوات الناقلة لقمة الحزم أمام الاتحاد في الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين..

يحل نادي الاتحاد ضيفًا على نادي الحزم ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري السعودي 2021-22، على ملعب نادي الحزم.

الاتحاد خسر في قمة الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان أمام الشباب بهدفين دون رد، ليتجمد رصيده عند 17 نقطة ليتراجع إلى المركز الثاني في جدول الترتيب.

أما الحزم، فقد خسر الجولة الماضية أمام ضمك، ليتوقف رصيده عند عشر نقاط في المركز 11 في جدول ترتيب الدوري السعودي.

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نستعرض معًا كيف يمكنك متابعة مباراة الحزم والاتحاد على التلفزيون أو عبر الإنترنت؟

ما هو موعد مباراة الحزم والاتحاد؟

موعد مباراة الحزم والاتحاد هو الخميس 28 أكتوبر 2021، على ملعب نادي الحزم.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة وخمس دقائق بتوقيت السعودية، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت مصر.

المباراة الموعد الملعب الحزم - الاتحاد الخميس 28 أكتوبر 2021،

18:05 السعودية، 17:05 مصر ملعب نادي الحزم

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الحزم والاتحاد؟

تقوم قناة SSC1 بنقل مباراة الحزم والاتحاد عبر شاشتها بتقنية HD بصورة مشفرة.

ويمكن أيضًا متابعة المباراة مفتوحة على قناة SSC1 ولكن ستكون بتقنية SD.

المباراة القنوات الناقلة الحزم - الاتحاد SSC1

كيف تتابع مباراة الحزم والاتحاد عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الحزم والاتحاد مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.