كيف برر سولشاير سقوط مانشستر يونايتد أمام بيرنلي؟

اعترف المدير الفني لمانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير، بأن فريقه لم يكن حادًا بما فيه الكفاية في سهرة الأربعاء أمام بيرنلي، والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين دون رد في قلب "أولد ترافورد".

وبعد المباراة قال المدرب النرويجي لشبكة "بي تي" البريطانية "علينا أن نرفع أيدينا ونقول إن الأداء لم يكن جيدًا بما فيه الكفاية. في الشوط الأول خلقنا بعض الفرص، لكننا افتقرنا الحدة في إنهاء الفرص".

وأضاف "الأولاد قدموا كل ما لديهم، لكنهم يواجهون هذا الأمر للمرة الأولى في حياتهم، فعندما تكون في فريق مثل مانشستر يونايتد، فهذا يعني أنك لعب في أكبر وأفضل نادي في العالم، لكن بعضهم لعب 10، 12 و15 مباراة، لذا الأمر ليس سهلاً على الإطلاق".

ورفض إلقاء اللوم على أحد، بقوله "سأدعم وأساعدهم للتغلب على هذا الأمر، لا يمكننا فعل أي شيء سوى رفع أيدينا والاعتراف بأننا لم نكن جيدين بما فيه الكفاية".

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وتابع "يمكنك التحدث حول هذا الموضوع طوال اليوم، وبالنسبة لنا. فنحن نشعر بخيبة أمل مريرة لفقدان نقاط كهذه، ونحن نعمل يوميًا من أجل تطوير هؤلاء الأولاد وأدائهم بشكل أفضل من هذا".

وفي رده على سؤال حول إمكانية ضم لاعبين جدد قبل غلق الميركاتو الشتوي، قال "نحن نتطلع إلى التطوير، وقد حققنا بعض أهدافنا، وهذه الهزيمة هي الثانية لنا على ملعبنا منذ أغسطس".

وختم "بدأنا عملية مسح شاملة، وفيما يخص صفقات الشتاء، فنحن نعمل على هذا الأمر، لكن الشيء الأكثر أهمية بالنسبة بي، هو القتال على أرض الملعب، وكما ذكرت. في هذه الليلة فريق مانشستر يونايتد لم يكن جيدًا بما يكفي".

وبهذه الهزيمة، تجمد رصيد الفريق عند 34 نقطة، ليبقى كما هو في المرتبة الخامسة في جدول ترتيب أندية البريميرليج، على بعد ست نقاط من تشيلسي صاحب المركز الرابع، فيما قفز بيرنلي إلى المركز الثالث عشر، بوصوله للنقطة الـ30.