بعد كتابة التاريخ في باريس .. كيفين دورانت يقتحم عالم كرة القدم "على طريقة ليبرون جيمس"!

مفاجأة كبرى من الأسطورة كيفين دورانت..

منذ أيام قليلة.. قاد أسطورة كرة السلة الأمريكية كيفين دورانت - مع الجيل الذهبي الذي يضم ليبرون جيمس وستيفن كاري وغيرهم الكثير - منتخب بلاده؛ لتحقيق "الميدالية الذهبية" في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

هذه "الذهبية"؛ هي الرابعة على التوالي التي يتوّج بها دورانت مع منتخب الولايات المتحدة الأمريكية لكرة السلة، في دورة الألعاب الأولمبية؛ بعد نسخ "2012 و2016 و2020".

ولم تمر سوى أيام قليلة فقط على هذا الإنجاز التاريخي؛ حتى فجّر الإعلامي الرياضي الشهير فابريتسيو رومانو، مفاجأة من العيار الثقيل، عن دورانت البالغ من العمر 35 سنة.

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رومانو أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الإثنين، دخول أسطورة كرة السلة الأمريكية كـ"مستثمر"، في النادي الفرنسي العملاق باريس سان جيرمان.

وكتب الإعلامي الرياضي الشهير عن ذلك: "كيفن دورانت.. على وشك أن يصبح مساهمًا جديدًا بـ(أقلية) في باريس سان جيرمان الفرنسي!".

وبهذه الخطوة.. قلد دورانت، زميله أسطورة السلة الأمريكية ليبرون جيمس، الذي اقتحم عالم كرة القدم في عام 2011؛ عندما أصبح مستثمرًا في العملاق الإنجليزي ليفربول، بنسبة 2%.

ورفع جيمس استثماره في ليفربول عام 2021، ليصل إلى ما يقرب من نسبة 10%؛ حيث ساهم في إنقاذ النادي وقتها، من الخسائر المالية الضخمة المترتبة على انتشار فيروس "كورونا".