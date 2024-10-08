كيروش: مبابي يحتاج أمرًا واحدًا.. لكنه ليس متاحًا في ريال مدريد!

ماذا قال المدرب البرتغالي؟

تحدث البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب ريال مدريد الأسبق، عن موقف الفريق الإسباني بعد انضمام كيليان مبابي في الصيف الماضي.

وقال كيروش، في مقابلة مع صحيفة "آس": "أنشيلوتي لديه ما يكفي من الخبرة والحكمة لإيجاد أفضل حل مع مبابي في الوقت المناسب، إنه ليس وضعا فريدًا في كرة القدم".

وأضاف: "مبابي يحتاج إلى وقت، لكن في مدريد لا يوجد وقت، هذا هو الواقع، وهنا يتجسد جمال خيال وتعقيد كرة القدم، ما يبدو منطقيًا ليس دائمًا ما يعطي نتائج جيدة".

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وواصل: "أقول هذا لأن لدي خبرة في مدريد، أفضل الحلول ليست دائمًا الحلول الصحيحة، دعونا نرى ما إذا كان اختيار أحد أفضل اللاعبين في العالم هو الحل الصحيح أم لا، هناك شيء واحد فقط يمكنه الإجابة وهو (الـ90 دقيقة لعب)".

وحصل مبابي على جائزة أفضل لاعب في ريال مدريد لشهر سبتمبر الماضي، بعدما سجل 6 أهداف وقدم تمريرة حاسمة وحيدة في 5 مباريات خلال الشهر في الدوري ودوري الأبطال، علمًا بأن ريال مدريد يحتل وصافة ترتيب الليجا برصيد 21 نقطة، بفارق 3 نقاط عن برشلونة المتصدر.