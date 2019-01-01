كيروش: الآن حانت النهاية - فخور بمشواري مع إيران

مدرب ريال مدريد السابق يعلن رحيله عن إيران

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب إيران، عن رحيله من تدريب فريقه، بعد خروج فريقه من كأس أمم آسيا 2019 المقامة بالإمارات.

المنتخب الإيراني خرج من منافسات كأس آسيا، بعد الخسارة من اليابان بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين، في نصف نهائي كأس آسيا.

كيروش قال خلال تصريحات عقب المباراة: "أعتقد أن أبسط شيء يجب فعله، هو اقتباس كلمات الأغنية الشهيرة لفرانك سيناترا، الآن حانت النهاية".

اليابان تفوز على إيران بثلاثية نظيفة وتتأهل لنهائي كأس آسيا 🔝



إليكم أبرز أرقام اللقاء 🔢 pic.twitter.com/Tp5tLU1xuM — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 28, 2019

المدرب البرتغالي تابع: "أنا سعيد وفخور جدًا بما فعلته مع منتخب إيران"، وذلك تعليقًا منه على رحيله من تدريب إيران.

صاحب الـ65 عامًا، كان قد تولى مهمة تدريب إيران منذ 8 سنوات، وقاده للتأهل إلى كأس العالم نسختي 2014 و 2018، وكان يتمنى إنهاء مشواره بالحصول على كأس آسيا الغائب منذ 1976.

وكانت بعض المصادر الصحفية، قد أشارت إلى أن كيروش سيتولى مهمة تدريب منتخب كولومبيا بعد انتهاء مشوار إيران في كأس آسيا 2019.