ضربة نوفمبر كلمة السر.. ريال مدريد يحسم مصير كيبا!

ما موقف الحارس الإسباني؟

استقر ريال مدريد على عودة الحارس الإسباني كيبا أريزابالاجا إلى تشيلسي بنهاية الموسم الجاري، بعد انتهاء إعارته مع النادي الملكي الصيف المقبل.

وكان الريال قد تعاقد مع كيبا في الصيف الماضي على سبيل الإعارة من تشيلسي لمدة موسم واحد، بعد تعرض حارسه البلجيكي تيبو كورتوا للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وذكر الصحفي فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن "ريال مدريد قرر رحيل كيبا وإعادته إلى تشيلسي مع نهاية فترة الإعارة في يونيو المقبل".

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وأضاف: "النادي الإسباني استقر على تمديد عقد الأوكراني لونين، مع انتظار عودة الحارس الأساسي كورتوا في فترة الإعداد للموسم المقبل".

وشارك كيبا في 18 مباراة بمختلف المسابقات مع ريال مدريد هذا الموسم، استقبل خلالها 18 هدفًا وخرج بشباك نظيفة في 7 مواجهات فقط، علمًا بأنه جلس بديلا في آخر 10 مباريات بالدوري، ومواجهتي ثمن نهائي دوري الأبطال.

ونجح لونين في اكتساب ثقة الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، بعد إصابة كيبا في مطلع نوفمبر الماضي بتمزق في الفخذ، إذ شارك في 24 مباراة بمختلف المسابقات، استقبل خلالها 19 هدفًا، وخرج بشباك نظيفة في 11 منها.