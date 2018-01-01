كيبا: خلافة كورتوا لا تُمثل ضغطًا علي

حارس مرمى تشيلسي يتحدث عن مسيرته مع النادي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال كيبا أريزابالايا حارس مرمى تشيلسي أنه لا يُركز على قيمة انتقاله الباهظة أو خلافته لتيبو كورتوا، بل يتطلع لتقديم الأفضل مع ناديه الإنجليزي.

وكان كيبا قد غادر أتلتيك بلباو باتجاه ملعب ستامفورد بريدج مقابل 71 مليون جنيه إسترليني ليخلف كورتوا الذي انتقل إلى ريال مدريد.

وتحدث اللاعب عن انتقاله قائلًا لسكاي سبورتس "قيمة الصفقة كانت كبيرة بالتأكيد، 71 مليونًا هي الكثير من الأموال. أنا مدرك لهذا، لكن بالنسبة لوضع سوق الانتقالات الحالي، فهي طبيعية، ولذا لا أريد التركيز على قيمة الصفقة".

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"ما أريد التركيز عليه هو اللعب والبقاء في أرض الملعب كثيرًا. أنا هنا الآن، ألعب لتشيلسي، لقد اخترت الرحيل عن منزلي في بلباو وكانت خطوة مهمة في مسيرتي".

أضاف حول خلافته لكورتوا ومدى تأثير ذلك عليه "لا أصفه بالضغط، بل بأنه حال سوق الانتقالات. هو ذهب وأنا أتيت، وأنا لا أركز على القادمين والراحلين، بل على نفسي وأن تواجدي هنا هو فرصة عظيمة لي أريد استغلالها والاستمتاع بكرة القدم والتطلع للأمام، لا للخلف".

كيبا صاحب الـ24 عامًا أكد سعادته بالتواجد في لندن، كما أوضح أن تواجد دافيدي دي خيا في التشكيل الأساسي لمنتخب إسبانيا هو قرار المدرب الذي يحترمه تمامًا، وأتم تصريحاته مؤكدًا على صعوبة مواجهة كريستال بالاس القادمة في البريميرليج وضرورة الفوز بها.

18 يونيو | قسا المدرب ديديه ديشامب على لاعبيه بعد الفوز المخيب 2-1 على أستراليا، موجهاُ كلماته إلى جريزمان، ديمبيلي ومبابي: "لقد ركضدتم أقل من المنافس بـ 8 كيلومترات. التمريرات لم تكن متقنة. لم تقوموا بتنفيذ تعليماتي" pic.twitter.com/iGG2SyLSfk — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 29, 2018