باكيتا يسعى لتكرار مسيرة كاكا مع ميلان

لاعب ميلان الجديد يتحدث عن مستقبله ومثله الأعلى

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى لوكاس باكيتا لاعب ميلان الجديد أمله في أن يتمكن من تكرار مسيرة مواطنه ريكاردو كاكا مع الروسونيري.

ومن المتوقع أن يُتم باكيتا انتقاله رسميًا من فلامينجو للميلان مع فتح سوق الانتقالات الشتوي، وقد تحدث خلال وجوده في مباراة خيرية نظمها أسطورة أودينيزي "زيكو" مبديًا سعادته بارتداء قميص النادي الإيطالي.

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ومضيفًا "كاكا هو مثلي الأعلى، لقد حظي بمسيرة رائعة ومن المؤكد أنني أريد اتباع خطواته، لكني أحب في نفس الوقت أن أكتب قصتي الخاصة في ميلان".

"أود الحصل على أفضل مميزات كاكا وتقديم أقصى ما أستطيع. أنا هنا بالفعل في ميلان وكل شيء كان هادئًا جدًا حتى الآن. إذ كانت تلك فترة تأقلم لي ولعائلتي".

أتم صاحب الـ21 عامًا قائلًا "أتمنى أن أندمج في أسرع وقت ممكن حين أعود لميلان وأن أساعد الفريق على الملعب".