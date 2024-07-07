كوندي يحذر نجوم فرنسا من خطر لامين يامال

رسالة تحذير شديدة اللهجة من خطر نجم إسبانيا...

حذر جول كوندي، مدافع المنتخب الفرنسي، زملائه في المنتخب من خطر لامين يامال، نجم المنتخب الإسباني، وزميل كوندي في فريق برشلونة، قبل مواجهة المنتخبين المرتقبة.

ومن المنتظر أن يلعب المنتخب الإسباني، امام نظيره الفرنسي، مساء الثلاثاء القادم في أولى مباريات نصف نهائي يورو 2024، على ملعب أليانز أرينا.

وقال كوندي في تصريحات صحفية: "لامين يامال جزء كبير من الخطر الإسباني، ولكني اود أن أقول إن الخطر الأكبر في الفريق ككل".

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وتابع: "إنه لاعب عظيم، أن يكون لديه موسم مثل هذا وهو في تلك السن الصغيرة ومع كل التوقعات والضغوطات التي يواجهها، تجعله لاعب رائع إنه أمر لا يصدق".

ويعد لامين يامال، صاحب الـ 16 عامًا من أبرز لاعبي المنتخب الإسباني، ونجح في حجز مقعدًا أساسيًا له في منتخب بلاده، وتمكن من صناعة ثلاثة أهداف في الخمس مباريات التي شارك فيها مع اللاروخا في البطولة.